薩泰爾娛樂宣布經典現場喜劇《炎上 BURN》系列第二季主題為《炎上 王世堅》，邀請集「鬼娃恰吉」、「政壇扶龍」、「Over My Dead Body」等多種封號與迷因於一身的台北市議員王世堅為主秀。薩泰爾娛樂官方社群也正式公佈此次炎上夥伴名單，將以炎上大將軍博恩為首，帶領一系列夥伴名人跨界冒犯王世堅。

王世堅過去以犀利、誇張的問政風格聞名，多年來創造不少經典場面與台詞，特別是這幾年面對台北市長柯文哲時準備的誇張道具，讓氣氛緊繃的質詢舞台增添不少歡樂。薩泰爾娛樂透露，計畫將這些道具搬上舞台，於炎上舞台重現經典質詢畫面，此次攜手的夥伴有謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、賀瓏、凱莉、Asiaboy 禁藥王 ＆ Lizi 栗子。除此之外，《炎上 王世堅》售票頁面也特別提醒觀眾，演出期間不排除被水潑濕的可能性，特意埋下的小巧思也早已引起網路上熱烈討論，猜測現場是否有可能重現一諾千金 誠信至上的跳海畫面。

秉持《炎上 BURN》一貫的核心精神，炎上大將軍率領夥伴們集結各種互相攻擊的表演形式，售票頁面更是強調此次演出表演者全員不得要求事先審稿，更不准有不能被講的地雷底線；允許脫稿！允許爆料！就是要讓所有人盡情全盤托出檯面下的惡形惡狀。另外，王世堅被網友戲稱『柯學家』，網友不約而同敲碗柯文哲擔任神秘夥伴。薩泰爾娛樂表示此場表演將於12月21日在KKTIX正式啟售，相關驚喜請密切關注官方社群釋出更多《炎上 王世堅》的來賓消息。