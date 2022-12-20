隨著即時影像技術的進步，許多車廠陸續規劃為新推出車款配備電子後視鏡（CMS），來取代傳統後視鏡，但為確保系統能即時精確提供駕駛者資訊，歐盟地區2016年已更新ECE R46，要求其產品性能。對此，車輛中心（ARTC）20日表示，台灣針對CMS法規要求，預計明年元月1日起實施。

身為全球車廠及車電供應鏈指定合作的研測機構-車輛中心，已完成相關檢測能量建置，可滿足國內業者產品開發及驗證需求，助力廠商搶得商機。車輛中心指出，該中心已建置相關檢測能量，可協助業者在產品開發階段，進行改良，以確保產品上市後，符合國內、外標準。

CMS透過安裝在車外的鏡頭，及車內的螢幕，向駕駛者提供特定視野所需要的路況與資訊。作為取代傳統光學後視鏡的新型態行車安全輔助裝置，電子後視鏡體積較小，且能提供更廣的視野，及靈活的視角。尤其在遭遇惡劣氣候時，更能抵抗外在環境因素干擾，提供駕駛者即時路況訊息。

為確認電子後視鏡，在各種不同外在環境（如強光或黑夜）下，均能讓駕駛者正確得到資訊，在攝影機端與螢幕端，需通過銳利度、色彩、亮度、對比、變形，及閃爍等各項性能測試。

此外，影像從攝影機拍攝到螢幕顯示的時間，將連帶影響駕駛者對路況的反應時間，因此，系統延遲及影像更新率，也被納入規範中。

CMS是一款新型態的行車安全輔助系統，能提供更佳的安全資訊提醒。為有效替代傳統後視鏡功能，將周遭路況提供給駕駛者判斷，歐盟地區於2016年引用ISO 16505標準針對產品性能要求，更新ECE R46法規並實施，交通部也已納入「車輛安全檢測基準27-1」，預計明年實施。