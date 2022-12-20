川崎症中心及兒童病房各樓層護理站與門診區堆滿各界送來的愛心玩具。（郭和昌提供／袁庭堯高雄傳真）

「川崎送愛，繪出關懷」得獎作品也在兒童醫療大樓一樓大廳展出30天。（郭和昌提供／袁庭堯高雄傳真）

耶誕節前夕，高雄長庚兒童醫院「川崎症中心」再度發起募集二手玩具轉送院內病童，還舉辦繪圖大賽，分享眾人愛心也散播溫暖。川崎症中心主任郭和昌率領專業醫療圖隊開發出輔助診斷技術，榮獲2022年國科會「未來科技技獎」且成功技轉生技公司，未來將能守護更多孩童。

高長川崎症中心期末送暖活動已邁入第7年，今年擴大舉辦「川崎送愛，繪出關懷」著色繪圖暨金句關懷活動，主辦單位共計發出3000張活動專用繪圖底稿，由孩童們運用繪畫及文字來表達對川崎症病童的關懷，完成的作品由知名書畫家、長榮大學江柏萱教授領軍的評審委員團評選出每單位5名入選作品及3名特優作品，得獎作品也在兒童醫療大樓一樓大廳展出30天，讓畫作帶給其他病童歡樂。

郭和昌也帶領護理師與幼兒園的孩童們，應景戴上耶誕帽、糜鹿角，化身陪伴病童的白衣天使，推著裝載著所募集的玩具一同組成的聖誕愛心玩具列車，沿著兒童病房區與門診區分送關懷與愛心。希望透過孩童的畫作與愛心捐贈的玩具傳遞勇氣與歡樂，讓病童不再害怕就醫並勇敢戰勝病魔。

川崎症中心及兒童病房各樓層護理站與門診區堆滿各界送來的愛心玩具，將致贈給所有醫護人員，給一起對抗疫情的醫護人員打氣與鼓勵。

郭和昌表示，台灣川崎症好發率全球第三高，川崎症多發生在5歲以下的孩童，初期症狀與感冒雷同，卻是可能影響一生的重大疾病，其發病原因至今仍然不明，並可能會侵犯心臟血管造成一輩子的後遺症。近年來的新冠肺炎也引發出類似川崎症的MIS-C，症狀類似川崎症，同樣會傷害孩子的心臟。

中心也與國際獅子會300-E2區合作，2020年成立「川崎美心專車」，車上配置專業醫療級兒童用心臟彩色都普勒超音波及12導程心電圖機，長期到偏鄉學校長期義診，讓有問題的孩子能夠接受及時的治療，阻止憾事一再的發生。美心專車義診團隊至今已完成21所學校義診，評估超過1500位學童並發現49位有心臟異常之個案，也轉介2位學童進行心臟手術成功治療。

郭和昌帶領團隊投入川崎症的研究與推廣近20年時間，運用微核醣核酸（miRNA）開發川崎症診斷技術榮獲2022年國科會「未來科技技獎」且成功技轉生技公司，近期將造福更多孩童免於心臟受傷之苦，也讓台灣的川崎症研發領域在全世界取得領先的地位。