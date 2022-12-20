新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會將在12月25日於市民廣場登場，現場有愛心園遊會、明星演唱、知名福音團體表演等，並聯合新北市超過50個教會牧師群，引領現場千人詩班報佳音，將愛與祝福傳遞到每個角落。民政局長柯慶忠表示，市府與轄內教會合作的平安晚會活動已邁入第11年，盼市民新的一年都能平安喜樂。

民政局指出，平安晚會將在25日下午1時半登場，由市民廣場愛心園遊會率先登場，各教會擺設40多個中西式美食攤位，有滷味、關東煮、台式馬卡龍等美食，還有跳蚤市場和彈珠台、戳戳樂等攤位，所有盈餘將作為公益使用，給予弱勢團體溫暖。

另外，現場還有「福音解籤」攤位，有牧師面對面解釋福音詩籤，為民眾解惑，活動也與愛盲庇護工場合作，現場購買愛心園遊券，並完成指定任務，可獲得庇護工場限量手工餅乾1份，憑票根可參加抽獎，有機會獲得iPhone14（256G）、Apple watch8和西堤餐券等上百項獎品。

平安晚會將由實力派主持人洪百榕、宋達民夫妻檔和楊羽霓搭擋主持，並邀請金曲獎女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、豎琴音樂家李哲音接連演出，全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」，演唱耶誕歌曲，現場還有麋鹿、雪天使、耶誕老公公及耶誕女郎穿梭在會場發放糖果同樂。

民政局表示，轄內各教會也應景推出各項慶祝活動，12月24日樹林基督長老教會的鼓樂隊演奏報佳音、林口靈糧堂的歡樂聖誕系列活動，現場有才藝表演、摸彩、親子遊戲，餐車美食、二手物品、文青小物、戲劇演出、詩班獻唱等，24至30日台灣基教會長老教會淡水教會也將在淡水滬榕廣場及淡水禮拜堂舉辦150周年祈福音樂會。

此外，民政局臉書粉專「民政保平安」即日起至12月25日也推出活動，民眾只要在活動貼文留言，tag2位好友，有機會獲得迪士尼限量三眼怪公仔鑰匙圈，若無法前往現場，民眾也可至「新北民政保平安」臉書觀賞直播，與牧師共同祈福祝禱。