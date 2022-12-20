國防部今天宣布，志願役官兵入伍訓練，明年1月1日起從原本5周、230小時，試行調整為8周、380小時；射擊訓練從原臥姿86發，調整為立跪臥3姿勢及行進間射擊共160發。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠20日樂見國防部願意改變，但未來應逐步提升實彈射擊子彈數，讓新兵能更快熟稔槍枝操作。

邱臣遠認為，實彈射擊是培養合格士兵的基本訓練，國防部終於醒悟，意識到不能再靠「臥射預備，六發裝子彈」這種落伍的訓練方式，一招行遍天下，是大家都樂見的改變方向。

「不過相較於美軍新兵訓練就要射擊2000發以上的彈藥，國軍僅有160發，還是太少了」，邱臣遠呼籲，國防部應持續檢討逐步來提升實彈射擊的子彈數量，讓新兵可以最快的熟稔槍枝的操作。

另外，邱臣遠提到，新兵訓練時間從5周提升到8周，可以更有效幫助新兵適應軍旅生活，多出來的3周可以讓官兵的體能狀態更接近後續戰鬥部隊的要求，樂見國防部的改變，也希望未來國防部可以從善如流，逐漸跟上世界主流的訓練方式，讓國軍戰力更加堅強。