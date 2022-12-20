黃明志日前擔任三立、MTV《大嘻哈時代2》客座評審，談到他的MV都會搭配性感爆乳辣妹，都是為了回饋他的廣大男性粉絲，他說「男生要把到妹妹就要多唱情歌，她們最愛，但卻是剛好和嘻哈音樂相反。」他笑說大家都以為唱嘻哈的歌手周圍有很多迷妹圍繞，其實這是種迷思，因為愛聽嘻哈是男生，說：「像我寫的一堆幹醮的歌詞，粉絲差不多都是男生，一般女生不會聽罵來罵去的歌，太兇悍了。」

黃明志在音樂展現上一直很有個人態度，他認為嘻哈沒有國界之分，但整體發展最好的仍是美國，他認為要做嘻哈音樂並不難，因為現在因為科技發達、編曲軟體都厲害，很容易達到商業水準，在音樂技術面上都很到位，唯一差別就是真嘻哈與假嘻哈之分。他笑說「真嘻哈」是不會為了要上電視而改歌詞、不為怕公司罵而改、不會為賣唱片而改歌詞，就像黃明志自己，有9張專輯都沒有辦法在馬來西亞發行，因為他沒想要去改歌詞，這樣做可能為公司帶來利益不大甚至造成損害，但對他而言不受商業控制、不自我閹割是最重要，當然會有金錢上的損失，但勇敢做嘻哈就是真嘻哈精神。

黃明志透露有看過《大嘻哈時代》第一季，印象最深的選手是青蛙，所以這次他發行的新歌中有跟青蛙和麻吉弟弟，是跨越80、90、00三個世代嘻哈音樂人的合作。他說這次擔任三立、MTV《大嘻哈時代2》客座賽評，給參賽者最重要的標準是「獨特性」，要能聽了後會突然醒過來，歌詞題材非常重要，因為每天嗆來嗆去，說自己很屌的主題已經很多了，如果題材、音樂風格特別，另外就是聲音奇怪也會跳出來，就像情歌王子張信哲如果突然來一下嘻哈，就很獨特又吸睛。《大嘻哈時代2》將於2023年1月7日起每周六晚間10點首播。