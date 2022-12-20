明（21）日起又有一波寒流報到，氣溫恐探10度以下，不少人拿出電暖器禦寒，團購達人486先生表示，使用電暖器有3大NG行為，包括門窗緊閉、插在延長線上及附近放易燃物，他提醒從儲藏櫃拿出電暖器，使用前要注意電線有無老化和運轉是否異狀，否則恐引發火災。

486先生日前於個人部落格指出，電暖器分為耗氧及不耗氧兩種，耗氧的是燈管式、陶瓷式及煤油式；不耗氧則為葉片式和電膜式。但無論使用哪一種電暖器，保持通風是最基本的，以陶瓷式的電暖器來說，不通風可能會造成缺氧或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒；葉片式的長時間使用也會有氧氣不足問題，即便室外氣溫很低，門窗還是要開點小縫，保持空氣流通。

486先生表示，因為電暖器是屬於高功率的小家電，建議要使用獨立插座，而延長線最大可乘載功率為1650W（瓦數），以常見的小型陶瓷電暖器是1200W和葉片式1500W來說，光是使用一台電暖氣很快就達最大承載功率上限，若同時使用其他電器，延長線沒有防過載斷電的機制下，就可能發生危險。

486先生說，使用電暖器時要和其他物品保持1公尺以上距離，不要掛衣物或接近紙或窗簾，就連木製家具也要保持距離，避免接觸後過熱燃燒。最常見的就是晚上睡覺，把電暖器放在床旁邊，結果接觸棉被而起火燃燒。

他也提醒，從儲藏櫃拿出很久沒用的電暖器，要確認電源線有無老化、破損的狀況，如果電線絕緣不良，很容易造成短路而發生火災，另外也要檢查功能是否正常，運轉時有沒有異狀及異音等情況。