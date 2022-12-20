新北市政府動保處今（20）日召開今年度第二次毛寶貝幸福委員會，不同於以往會議聚焦於貓狗寵物，本次會議為迎接明年兔年到來，預計會有越來越多民眾選擇飼養兔子為寵物，因此共同討論建置寵物兔登記系統及輔導寵物兔管理、訂定動物保護團體評鑑及計分項目的可行性與合理性。

今日的會議由農業局副局長諶錫輝主持，邀集各界專家學者及動保團體擔任委員，透過公私協力的方式，達到保障動物權益及提升動物福祉，共同建構人與動物和係共處空間。

動保處指出，本項會議過去大多聚焦於貓狗等寵物，但因應明年為農曆兔年，預計飼養寵物兔的民眾將會越來越多，所以動保處與專家學者共同訂定非犬貓寵物基礎飼養指引，讓民眾飼養前對於動物有基本認識。

另外，為了預防寵物兔走失無法協尋，將與愛兔協會等單位合作，將首創全國寵物兔登記管理系統，逐步推行寵物兔晶片制度，會議中也討論寵物兔登記項目，預計包含主姓名、電話、住址、寵物兔性別、出生年月、品種、毛色、晶片號碼等，逐步將寵物兔晶片制度化，以落實飼主責任。

本次會議還有另一項重大議題，即新北市動保處依新北市動物保護自治條例研擬訂定「新北市動物保護團體評鑑要點」，經評鑑優良者，動保處得行政委託辦理動物保護、動物救援、動物收容管理、絕育與狂犬病預防注射等業務。

為了讓評鑑程序完備與順利執行，請委員針對評鑑評分及程序之合理性、可行性進行討論，訂定符合公平公正原則評鑑辦法，選出優良動物保護團體，而民眾若有意願參與動保工作，也可透過加入評鑑優良動物保護團體，共同協力推動新北市動物保護工作，達到擴大公民參與的目的。

動保處表示，新北市是友善動物城市，感謝各界人士、民間團體與新北市一起共同努力，提升動物福祉，未來也會持續精進新北市動物保護工作，讓動物保護能真正落實到日常生活。