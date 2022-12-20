「2022兩岸企業家峰會年會」今天（20日）在廈門舉行開幕式，針對深化兩岸產業交流合作，台灣方面理事長劉兆玄致詞時提出4點建議，包括：深化雙邊經貿交流，拓展未來新興商機；加速數位綠色發展，推動產業創新鏈合作；協助拓展內需市場，積極掌握新的商機；落實各項惠台措施，紓解台商經營困難。

劉兆玄在開幕式致詞時，首先為眾多台商反應，希望疫情之後兩岸能儘速開放航點、增加航班，讓人員交流和貿易往來恢復正常，以便企業展開新的衝刺。

劉兆玄表示，兩岸目前均致力發展先進製造業、新一代移動通訊、工業互聯網、元宇宙、電動車、健康醫療、節能環保、現代服務業等新興產業，雙方擁有極為廣闊的合作空間。兩岸產業在經歷新冠疫情衝擊的同時，為因應遠距工作，也陸續開發出網通、資安、生技、醫療、電商、會議、學習和娛樂等新的產業技術和應用市場。雙方應把握契機、展開合作，以滿足兩岸和國際市場新增的需求。

劉兆玄表示，數位化和低碳化是驅動綠色經濟發展的雙引擎。提升數位科技的功能，可有效促進產業綠色低碳轉型，推動低碳化可大幅釋放數位技術的發展潛能，加速產業的數位化應用創新和轉型進程。雙方的產業應攜手合作，共同發掘這兩個極具長期發展潛力的新產業商機。

劉兆玄表示，面對當前全球產業供應鏈解構重組的新挑戰，兩岸產業應聚焦具有發展潛力的新產業領域，採取「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」的路徑，逐步建立兩岸產業創新鏈合作的新模式，並以此作為峰會下一階段的重點計畫，積極加以推動。峰會將選定適當的項目如電動車等，推進兩岸產業鏈的深度合作。另外，以產業節能減碳為例，可由兩岸共組技術服務團隊，選擇台商較為聚集的地點、能源密集度較高的企業為示範對象，由技術服務團隊進行評估，完成節能減碳規劃建議書，所需經費由地方政府支持。為了鼓勵企業依建議書進行改善生產活動，節能減碳達一定標準者，由中央提供優惠措施，例如為節能減碳進行的機器設備投資抵減所得稅等，等推動達到相當成效，再複製推廣到其他地區。

劉兆玄表示，今後大陸經濟發展將以「國內大循環」為主體，同時要促進「國內國際雙循環」，預期內需消費市場的規模和質量將會有大幅的擴增和提升，將促使很多台商考慮在大陸就地轉型，致力經營大陸內需消費和服務業市場。為協助台商拓展大陸內需市場，建議大陸方面給予台商國民待遇，並幫助台灣產品建立通路，輔導台商運用直播帶貨、社交電商、社區團購等電商平台，引導台灣商品進入大陸消費市場。

劉兆玄表示，近年來大陸為因應內外環境變化，陸續推出許多新的經濟產業政策措施，其中隱含諸多的新商機。峰會應協助各地的台商協會，邀請大陸各相關部委及省市政府，舉辦市場商機研討會及媒合會，向台商解讀、介紹政策重點及商機熱點，以協助台商深入瞭解政策走向，更好地運用新的市場商機。

劉兆玄表示，為提升大陸各項惠台措施的實施成效，為台商帶來實實在在的利益，建議大陸各地政府透過為台商預留參與份額、降低參與門檻和價格評審優惠等方式，加大向台商採購的力度，讓台商有更多機會參與大陸各項政府採購商機。青年面對新時代的經濟及科技發展，我們必須設法大力協助青年朋友掌握新的商機，讓他們充分發揮創意及活力，成為台企的新活水。

劉兆玄表示，峰會將持續擴大進行調研工作，以促成惠台措施之落實執行，並聽取各地台商的心聲。此外，台灣的產業公會建議大陸方面允許台商一體適用《外商投資法》，或將各項惠台措施明確納入《台灣同胞投資保護法》之中，請大陸方面優先予以考慮。

劉兆玄表示，很多大陸台商反映，近來在大陸面臨疫情防控、拉閘限電、環保要求、融資困難等問題，導致營運成本提高、利潤下滑、管理困難、人員和物流受阻、停工停產等多重困境。峰會台灣方面為協助台商解決經營困難，曾多次透過大陸峰會協助台商順利解決陳情案件，在此他要代表台商向大陸峰會及各有關主管部門表示謝意。