寒流來襲全台氣溫驟降，天氣冷的時候不但適合吃鍋、喝熱可可，還很適合吃薑、喝薑茶，中醫師王昱琳指出，生薑和老薑除了外觀不一樣，就連功用也有差異，像生薑常被中醫用來治感冒、咳嗽，老薑則適合用來溫暖身體、驅趕寒意，另外王昱琳也分享了5個適合喝薑茶的時機。

王昱琳在Instagram發文，分享生薑和老薑的3個差異，首先是採收的時間，生薑比較早、老薑比較晚；再者從外觀上觀察，生薑看起來比較平滑、顏色淺且切片後較多汁，老薑則是外表皺皺的、顏色深且切片比較乾燥，味道也比生薑還要更辣。

除此之外，生薑和老薑在功用方面也不一樣，生薑可以發汗、止咳、止嘔，中醫常用來治療感冒、咳嗽和噁心等症狀，而老薑因為性質又更溫一些，所以更適合體質偏寒者用來溫暖身體、散除寒氣，而且老薑有個別名叫作「薑母」，也就是薑母鴨的薑母，特別適合寒冷的冬天食用。

王昱琳也點出適合喝薑茶的5個時機，像是淋雨之後、寒流來襲全身發冷、虛寒體質四肢冰冷等狀況，可以喝老薑茶；如果是風寒感冒，出現畏寒、咳嗽等症狀的時候，適合喝生薑茶，經痛時則可考慮喝黑糖薑茶。

薑是日常生活中很常見的食材，王昱琳提醒，如果不確定自己的體質適不適合吃薑，或應該吃哪一種薑，建議最好先諮詢過中醫師。