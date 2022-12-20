新北市水利局推動河川環境營造，今年整治完工的中和區藤寮坑溝及泰山區大窠坑溪，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，提升整體河岸的環境品質。為持續追蹤河川棲地營造成效，今年9月起辦理生態環境監測計畫，生物多樣性紀錄累計已有120種。

新北市水利局表示，藤寮坑溝及大窠坑溪2020年施工前規畫設計階段調查紀錄物種有68種，目前已增加52種，總數多達120種，其中動物種類增長60％以上，藤寮坑溝及大窠坑溪不僅水質清了，生態也更豐富。

此次調查中，發現許多生態現象，因河道深槽旁生長的草叢具有自然環境遮蔽效果，很適合蝴蝶與蜻蜓類的棲息，隨處可見到黃鉤蛺蝶、青鳳蝶、霜白蜻蜓、杜松蜻蜓及善變蜻蜓等。

同時也發現鳥類物種有增多情形，如台灣保育類八哥與紅尾伯勞、台灣特有種五色鳥等等都現蹤了，而且在水道內積水處還發現澤蛙兩棲類；大窠坑溪更是發現到紅冠水雞幼鳥跟亞成鳥，牠是生態環境先驅物種，有好環境才會出現，而翠鳥、磯鷸及合浦絨螯蟹(俗稱毛蟹)等也都到訪。

水利局長宋德仁說，為減輕工程對生態環境造成影響，在水環境之規劃設計及施作過程中都落實生態檢核，透過具生態背景人員的參與，減少過多水泥化設施與盡量使用現地材料，降低對環境生態的傷害，另採人工營造多元棲地、設置生物通道，降低廊道阻隔、設置環境教育設施等補償措施，為永續水環境目標而努力。