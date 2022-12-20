北市文山區溪口國小營養午餐先前才發生餐點內有螺絲釘、尼龍細繩異物，廠商遭罰1萬2000元，文山區力行國小又爆出午餐湯品因為廠商疏失錯送成「餿水湯」，對此，北市議員王欣儀痛批，柯市長仍在任期卻「自行卸任」，任由教育局螺絲掉滿地，罔顧學童食安，實在有夠扯。

王欣儀指出，先前接獲溪口國小家長陳情，學校營養午餐加工流程出現狀況，在11月底及12月初接連發生勺類用具螺絲釘子，以及長達23公分尼龍細繩掉落菜中等，雖然校方立即請廠商更換新品，並啟動異物通報機制，但卻從輕處理，讓家長質疑容忍廠商。

王欣儀接著說，力行國小發生「餿水湯」事件，校長黃國庭表示是因為新手交接，不熟悉配送程序，又碰到上周有班級漏收湯品，收回廚房後又未妥善處理，才會錯置送到班上，她也質疑，為何廚餘可以擺放超過3天？不是應該每天點收、清運嗎？教育局遭質疑是否從來不監督、不管理，才導致發生如此離譜狀況。

王欣儀呼籲，北市府儘快針對學校營養午餐現場加工、清運流程重新檢視，並定期查核廚工教育訓練是否完善，對違反食安事件應即刻停止廠商供餐，啟動替代廠商。

王欣儀也說，因為疫情而暫停的食安委員現場督考，應該考慮隨著疫情解封來恢復，加強監督效果，教育局及衛生單位應持續注意喝到餿水2名學童健康，並確保營養午餐食安品質。