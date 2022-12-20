蔡英文總統今接見「歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團」，也是團長的議員阿西馬柯波蘿說，歐盟秉持一中政策，但是他們也相信，兩岸的現狀不應該被單方面改變。反對任何以武力或威脅使用武力的方式來改變現狀，以及任何經濟上的脅迫行為。

總統致詞時首先歡迎代表團來到總統府，這次是歐洲議會國貿委員會第一次派遣官方代表團訪問臺灣，大家的來訪，對雙邊關係發展及經貿交流都具有深遠的意義。

總統提到，近年來，歐洲議會越來越關注臺灣議題。在阿西馬柯波蘿團長及歐洲議員朋友的支持下，從今年1月到現在，歐洲議會和所屬的相關委員會已經通過10項友臺決議案。其中包括支持臺灣的國際參與、關切臺海和平穩定，也敦促歐盟和臺灣針對綠色科技及數位經濟合作，展開結構性對話。

總統說，臺灣和歐盟是理念相近的夥伴，不僅共享民主自由的價值，也共同守護的生活方式。這幾年來，臺灣和歐盟在各領域的交流，都有顯著的進展；尤其歐盟近期所執行的「綠色新政」和「數位轉型」計畫，和臺灣政府所推動的「淨零轉型」及「六大核心戰略產業」，在方向上不謀而合。

總統表示，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，臺灣有能力也有意願，與國際民主陣線夥伴加強合作。今年初提出「強化歐洲鏈結計畫」，期待臺灣和歐盟進一步深化夥伴關係，一起建立具有韌性的民主同盟陣線。

總統指出，臺灣和歐盟是彼此重要、可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際疫情逆勢中成長32％。未來，期待雙方能一起加強經貿交流、供應鏈安全，並且加速推動臺歐盟BIA的進程，讓雙方的企業更有信心擴大投資；相信透過推動科技、綠能及醫療衛生等跨領域的合作，能為雙方人民創造更多的福祉。

阿西馬柯波蘿致詞時表示，此次訪團包含7位歐洲議會國際貿易委員會跨黨派成員，印證歐洲議會非常重視歐盟與臺灣之間的關係。

她指出，彼此的友好關係，是因為彼此是理念相近的夥伴，共享許多價值，像是對民主、法治、自由、人權，以及尊重以規則為基礎的世界秩序。

她感謝臺灣在俄羅斯普丁總統對烏克蘭發動不道德戰爭時，站在歷史正確的一方，支持烏克蘭。也非常讚賞臺灣在面對中國大陸日益升高的威脅及挑釁時，一直以謹慎且負責任的態度來應對。

她也重申，歐洲議會近期以絕大多數通過決議，在臺灣這個民主島嶼上，人民有權利選擇自己想要的生活方式，他們也全力支持臺灣參與國際組織。

阿西馬柯波蘿指出，他們理解歐盟和臺灣在貿易及投資上的夥伴關係，是具有地緣政治意義的戰略關係。持續深化雙邊關係可以互惠、互利，也希望在國際供應鏈上和臺灣有更多合作，因為臺灣的半導體產業是世界的龍頭。

她和在歐洲議會的同事也不斷向歐盟執委會呼籲，希望可以盡快進行臺灣與歐盟之間雙邊投資協議的影響力評估、公眾諮詢及範圍界定等步驟。

她提到，在此次訪臺的會面中，他們很高興聽到在消除臺灣和歐盟間的貿易障礙上達到許多進展，尤其是在離岸風電的自製率要求、植物檢疫方面等，都依照著世界貿易組織（WTO）的規則進行。歐盟佔臺灣外國直接投資的25％，超過美國和日本的總和，也希望未來臺灣對歐盟會有更多的投資。