頭份興華高中學生朱晨逸參與的中華台北曲棍球隊奪金。（朱晨逸提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中學生朱晨逸參與的中華台北曲棍球隊奪金。（讀提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中學生朱晨逸參與的中華台北曲棍球隊奪金。（朱晨逸提供／謝明俊苗栗傳真）

目前仍在頭份市興華高中3年級就讀的朱晨逸，日前代表中華台北曲棍球隊參加在阿根廷舉行的世錦賽，以7戰全勝的紀錄拿下隊史首面金牌。另中華台北競速溜冰代表隊則拿下6金、8銀、4銅等佳績，其中同為興華高中3年級學生溫晨宇奪下青年男子組1，000公尺爭先賽銀牌，頭份市羅雪珠20日頒獎表揚2名頭份子弟，感謝他們為國爭光。

頭份興華高中學生溫晨宇參加世錦滑輪競速1,000公尺爭先賽銀牌。（溫晨宇提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷盛大舉行，中華台北曲棍球隊以7戰全勝的紀錄，創下中華隊曲棍球在世錦賽中史上最佳成績，拿下隊史首面金牌，頭份興華高中學生朱晨逸同為代表隊一員，榮獲金牌得之不易也實至名歸。

頭份興華高中學生溫晨宇參加世錦滑輪競速1,000公尺爭先賽銀牌。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中學生溫晨宇參加世錦滑輪競速1,000公尺爭先賽銀牌。（溫晨宇提供／謝明俊苗栗傳真）

另外，中華台北競速溜冰代表隊則拿下6金、8銀、4銅的佳績，刷新台灣競速溜冰隊史紀錄，同為興華高中3年級學生溫晨宇，參加青年男子組1000公尺爭先賽勇奪銀牌，並獲頒發國光獎章。2位同學同為頭份子弟為國爭光，讓在地鄉親與有榮焉，頭份市長羅雪珠為肯定2位同學的優異表現，20日在市長室公開表揚並頒發獎勵金以資鼓勵。

羅雪珠表示，2位青年都是頭份市相當優秀的選手，在國際競賽上冷靜面對世界強國的壓力，突破重重關卡嶄露頭角，展現不放棄的精神，不只為國爭光，也帶領苗栗體育邁向國際，非常感謝教練及運動團隊辛勞無私的付出，以及家長的陪伴，讓選手在比賽中無後顧之憂，全力以赴追求更好的表現，希望選手未來能再接再厲爭取更大的榮耀。