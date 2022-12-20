平價連鎖飯店集團富野(2736)今（20）日應邀召開線上法說，對2022年營運樂觀看待，預期將可順利較去年轉虧為盈。展望後市，集團看好未來幾年國旅發展仍可期，將持續於國內拓展據點，其中台南「關子嶺富野溫泉會館」預計2023年下半年開幕，將增添營運動能。

富野擁有台東富野渡假酒店，知本富野大飯店、富野溫泉休閒會館，花蓮富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店等6家飯店，以及武陵富野渡假村、武陵山莊經營權，合計8個據點總客房數達1593間。另外，亦於緬甸開設仰光富野國際飯店。

受惠疫情趨穩、暑期旺季及悠遊國旅上路助攻，富野2022年第三季合併營收1.78億元，季增近1.29倍、年增達2.02倍，創近1年半高點。稅後淨利0.2億元、每股盈餘0.43元，較第二季及去年同期由虧轉盈。

累計富野前三季合併營收4.3億元、年增達34.54％，營業利益0.18億元、較去年同期虧損0.59億元大幅轉盈，創近6年同期高。稅後淨利838.5萬元、每股盈餘0.17元，較去年同期虧損0.62億元、每股虧損1.28元大幅轉盈，雙創近6年同期高。

富野表示，集團據點橫跨中南部、產品橫跨都市及鄉間，又以花東較多，近2年入境旅客因疫情銳減，促使國旅版圖大增，以休憩型飯店住宿需求為主。集團據點以休閒飯店為主，故除三級警戒期間仍能維持一定住客率，平均住房率維持逾4成，高於一般旅館整體平均。

富野2022年11月自結合併營收5567萬元，月增19.28％、年減13.35％，為近3月高點。累計前11月合併營收5.33億元、年增達24.45％。由於前三季獲利表現已逼近2020年全年，集團對今年全年營運樂觀看待，預期將可順利較去年轉虧為盈。

展望後市，富野今年參與台南市勞動局「台南關子嶺勞工育樂中心」營運標案，並投資設立村野大飯店股份有限公司、於11月簽定合作契約。此據點將歷時約10個月的整修期，預計2023年下半年以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓，為集團營運帶來新氣象。

富野指出，集團認為未來幾年國旅發展仍可期，將持續深耕國旅品牌、積極開拓入境旅客市場，同時綠能永續飯店經營，除了關子嶺富野溫泉會館外，目前仍有新據點開設機會評估中，主要鎖定國內中部地區開設商務及休閒飯店，海外則暫無拓點計畫。