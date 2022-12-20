謝霆鋒朝聖陳奕迅演唱會。（ESL Limited 提供）

梁詠琪朝聖陳奕迅演唱會。（ESL Limited 提供）

陳奕迅香港演唱會來到了第八場。（ESL Limited 提供）

陳奕迅Eason Fear and Dreams 演唱會來到第8場， 不少星友紛紛到場支持，謝霆鋒前晚現身，被問知不知道陳奕迅學他耍帥？謝霆鋒笑道，「是嗎？我不知道，不過也有看過他演唱會的新聞，非常替他開心，很成功。」梁詠琪、李克勤、胡杏兒、張天賦、岑寧兒、岑建勳等皆於這幾晚來為陳奕迅加油。

天氣變冷，陳奕迅也難免被影響，一口氣唱29 首歌後，多喝水以免影響聲線，吹神不是浪得虛名，停不了的「吹」。他在第七晚爆料，「不要以為我不怕，其實我很怕。」觀眾大笑不信，陳奕迅笑道，「那麼大個空間，你又試下，就算你現在旁邊那個坐近你一點，你都會退開，心想不如迴避一下吧，誰知道他不介意…哈哈。不過人的適應力很強的…」引得觀眾哈哈大笑。

陳奕迅表示，這個秀2018年開始構思，當初是想做個4D秀，不止舞台表演，還會有氣味，「有想過唱什麼歌曲，你可以聞到氣味，例如海風，下雨，有水的這樣…因為我覺得天氣真的很影響人類的情緒。好像最近天氣冷，大家都不想工作，想睡在床上多一會。我是一個守不到秘密的人，忍不住要說，不過這幾年很多事情說了都發生不了，已經習慣，不說了…這幾年我都很忙，打網球、打網球、和打網球…練氣…在想不知何時才可以開演唱會，都要保持一下，不可以讓自己變胖。很開心我終於等到了！」

第8場遇上世界盃總決賽，現場仍爆滿，他則說坐在第一排沒有後面的視野好，後面視野能看到全貌，此時有觀眾大叫是買黃牛票入場的，他則嘆： 「唉，對不起我不知有甚麼方法可以杜絕。」而對於歌迷經常大叫： 「我愛你！」Eason就笑住話，「你們不要這麼肉麻……其實我很喜歡聽。哈哈哈，但是叫我靚仔就太過份，因為我有自知之明，哈哈。」