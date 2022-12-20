透過線上直播，嘉義監獄典獄長吳永杉與網走監獄保存財團理事長北野清丸代表簽訂「推動友好交流協定」。（呂妍庭攝）

嘉義監獄典獄長吳永杉代表致贈紀念品手工刻製的嘉義舊監獄木雕門樓給日方。（呂妍庭攝）

法務部長蔡清祥表示，今年適逢嘉義舊監獄啟用百年，此刻簽訂友好交流協定意義非凡。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠盼未來雙方因交流協定展開友好互動，吸取成功經營經驗，並把嘉義市文化特色融入舊監後續規畫。（呂妍庭攝）

有百年歷史的國定古蹟嘉義舊監獄，今透過線上直播，與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」。（呂妍庭攝）

有百年歷史的國定古蹟嘉義舊監獄，今透過線上直播，與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」，法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、嘉義監獄典獄長吳永杉與日方代表網走市長水谷洋一、網走監獄保存財團理事長北野清丸等多位貴賓隔空見證，共同完成兩座監獄具歷史性的締約儀式，蔡清祥表示，今年適逢嘉義舊監獄啟用百年，此刻簽訂友好交流協定意義非凡，嘉監更強調，這是台灣首次有監獄與國外監獄簽交流協定。

網走監獄位於北海道道東網走市，是日本最北的監獄，也號稱是明治時期日本最可怕的監獄，與嘉義舊監獄是全世界為二採用「賓夕凡尼亞制」建築形式的監獄，今日友好交流協定的簽署由嘉義監獄典獄長吳永杉與網走監獄保存財團理事長北野清丸代表簽下，吳永杉並代表致贈紀念品手工刻製的嘉義舊監獄木雕門樓給日方，網走監獄則回贈同為木雕製品的「ニポポ人形(Nipopo)」，是網走監獄在戰時維持監獄受刑人工作收入而生產的工藝品，兩方紀念品皆具悠久歷史及特殊意涵。

考量到疫情，今簽署儀式以線上直播進行，蔡清祥說，此次推動友好交流協定的契機，是源於今年2月19日在嘉義舊監獄舉辦的「開放政府協作會議」，經由公私協力合作討論平台，民眾提出可與日本網走監獄簽訂友好交流協定的構想，正好與法務部理念不謀而合，經法務部與外交部同仁奔波籌備， 終於在今日促成此一文化大事。

蔡清祥說，無論是日本網走監獄博物館或是台灣的嘉義舊監，雙方都承載了深刻的地方記憶，在未來的永續經營上，都應該跟民眾的日常生活與集體記憶，有更深刻的連結，在歷史上，二座歷史建築能夠保存下來，也和民間力量有很大的關係，期待日本網走監獄博物館和嘉義舊監能夠在友好交流協定基礎上，共創新風貌，也期待雙方進一步實體交流。

北野清丸則說，日本網走監獄與嘉義舊監的緣分，起源於2000年，當時台灣開始構思把舊監轉型成博物館，並舉辦保存國際研討會，當時網走監獄代表曾參與，也進行許多討論，希望今天的簽約儀式，可以加深台日交流。

黃敏惠說，嘉義舊監與網走監獄博物館在建築形式與配置非常相似，嘉義舊監為國定古蹟，而網走監獄為國家重要文化財，兩處都是國家級的重要文化資產，歷史文化價值之珍貴不言可喻，盼未來雙方因交流協定展開友好互動，吸取成功經營經驗，並把嘉義市文化特色融入舊監後續規畫，打造成一座吸引眾人目光的獄政博物館將指日可待。