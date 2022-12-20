行政院會日前通過《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》等部分條文修正草案，明定涉國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選及重罪重刑等4類人，不能登記參選，將轉送立法院審議。不過民進黨立委提出的版本內容更「豐富」，甚至包含未來選舉公報應拿掉學歷欄位，讓立法院國民黨團表示一定會反對到底。

立法院程序委員會今（20）日針對23日議程進行討論，內容包括綠委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人提出的公職人員選舉罷免法修正草案，其中有委員提出的版本，提議未來選舉公報上應登載候選人的前科資訊，並取代原先的學歷欄位，引起討論。

國民黨團總召曾銘宗表示，雖然他們支持在選舉公報加上前科欄位，但對於取代學歷欄位一事表達不認同；國民黨團書記長李德維也說，學歷是幫助選民更認識參選人的方法，目前也無要求特定學歷才能參選，將反對到底。

最後在國民黨團提案要求下，該修法的提案暫緩列入23日報告事項中。