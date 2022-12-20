民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農（中）20日前往號次抽籤，抽到1號時，吳怡農也順勢比出大拇指。（杜宜諳攝）

吳怡農表示，會一步一腳印持續努力到投票日，爭取大家的支持。（李奇叡攝）

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇（中）20日前往號次抽籤，抽到2號時，王鴻薇比出V並大喊「勝利」。（杜宜諳攝）

遲到成日常？吳怡農抽號次遲到6分鐘 王鴻薇攜「超強加油團」助陣

台北市第三選區立委補選明年1月8日投票，國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農與無黨籍蕭赫麟3人競逐，台北市選舉委員會今日進行號次抽籤，蕭赫麟未到場由北市選委會主委代抽，王、吳皆自行抽籤，1、2、3號依序為吳、王、蕭。

王鴻薇今日提前10幾分就抵達現場，坐在座位上等待，陪伴她前來的有同黨立委鄭麗文、游毓蘭、林奕華、吳怡玎、溫玉霞、李德維等人，她抽到2號時雙手比YA，高喊勝利。她表示，感謝黨團優秀立委們到場力挺，顯示國民黨大團結，「我非常幸福，有這麼多人陪我」。

王鴻薇抽到2號時雙手比YA。（李奇叡攝）

王鴻薇今日提前10幾分就抵達現場，坐在座位上等待。（李奇叡攝）

陪伴王鴻薇前來的有同黨立委鄭麗文、游毓蘭、林奕華、吳怡玎、溫玉霞、李德維等人。（李奇叡攝）

吳怡農約晚了6分鐘到場，他一到就先笑說「剛剛好像電影情節，搭貨梯一層一層上來」，似在抱怨電梯停等時間過久，而他抵達後先和王鴻薇握手致意，並親自抽出1號。他表示，會一步一腳印持續努力到投票日，爭取大家的支持，希望市民朋友記得出來投票，投1號支持吳怡農。

面對媒體追問為何遲到，吳怡農未再回應，後續和記者一同坐電梯下樓時，在多個樓層都停了下來，耗費些許時間，面露無奈的吳怡農，此時才脫口一句「剛剛只能苦笑」。