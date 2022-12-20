總統蔡英文今接見美國聯邦眾議員匡希恆率領的訪團。蔡總統致詞時，請眾議員持續支持台灣參與印太經濟架構及各項強化台灣安全的議案；匡希恆睽違40年來台，他說，當時台灣是全世界生產聖誕燈的首都，今天的台灣則供應晶片給世界各地。

蔡總統今天在總統府接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）所率領的訪問團。蔡總統致詞指出，訪賓們在耶誕節前夕專程來訪，以行動展現對台灣的支持。並感謝美國國會長期以來對台灣的支持，包括最近美國眾議院跟參議院陸續通過支持台灣軍購的國防授權法案，無論是法案支持或公開聲援，都實現對台灣的安全承諾。

她說，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定繁榮，也請大家繼續支持各項強化台灣安全的議案。

總統指出，這幾年台灣一直加速再生能源的發展進度，為落實2050淨零排放目標，台灣今年3月已經公布路徑圖，預計年底提出12項關鍵戰略的具體行動方案。台灣與美國在能源與氣候變遷這兩項重要議題上有許多合作空間，共同推動再生能源發展。

蔡總統提到上個月台美21世紀貿易倡議已順利完成首輪會議，希望透過這個倡議，與美國洽簽高標準的貿易協定，做為區域的良好示範；請眾議員們持續支持台灣參與印太經濟架構，她有信心台灣能為區域經濟、經貿發展做出更多貢獻。

總統表示，2022是台美關係豐收的一年，迎接2023，她期待與大家一起努力，推動台美關係持續升級。

匡希恆先以流利的中文表示，1979年他在台灣住了2年，40年前的台灣跟今天非常不同；當時適逢中美協防條約的尾聲以及斷交，也通過了台灣關係法，雖然對台美關係來說是非常艱困的時期，但當時他仍受到台灣人民溫暖的接待。

他細數，當時台灣還不具民主體制，如今已經過7次總統直選；當年他從台北到台中需要長途跋涉，這次坐高鐵一下就到了。

匡希恆表示，訪問團這次來訪，希望能代表美國國會50州、435位議員傳達一個訊息，就是美國跨黨派、跨院支持台灣的繁榮，這對所有人來說都非常重要，訪團此行也想了解美國在這方面能夠扮演什麼樣的角色。