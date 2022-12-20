農委會從明年起辦理為期2年的銀合歡收購計畫，收購價最高達1公噸1萬6000元，且不分季節全年收購。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

世界百大危害生態的入侵種銀合歡，已嚴重侵襲恆春半島，目前統計入侵面積有1647.21公頃的國有地、及1141.7公頃的私有地，共計2788.91公頃，為此，農委會從明年起辦理為期2年的銀合歡收購計畫，收購價最高達1公噸1萬6000元，且不分季節全年收購。

農委會表示，為了鼓勵恆春半島私有地主及國有地承租人一起加入移除銀合歡的行動，將於明年辦理為期2年的銀合歡收購計畫，已破碎的銀合歡收購金額為每公噸1萬6000元，未破碎的銀合歡收購金額每公噸1萬4000元，預計2年的總收購數量為1萬1417公噸，不分季節全年收購。

為此，屏東林區管理處也在恆春鎮、滿州鄉及車城鄉舉辦3場說明會，以收集民眾意見。屏東林管處指出，說明會恆春場已在15日結束，滿州與車城場則將在21日分別於上午10點、下午2點在公所登場，對於收購計畫有疑問的民眾可以前往參加，現場會有專業人員協助解惑。