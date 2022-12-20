根據國民健康署統計，50歲男性約50％有攝護腺肥大症狀。泌尿外科醫師侯鎮邦表示，攝護腺是男性生殖系統的一個腺體，隨年齡增長而腫大時，會壓迫到它所包圍的尿道，造成排尿障礙，例如頻尿、尿急、夜尿等7種狀況，若出現這些症狀需立即就醫。

泌尿外科侯鎮邦醫師在臉書粉專提到，攝護腺又叫做前列腺，位於直腸前側及膀胱下方，中間有尿道經過，屬於男性生殖系統的一個腺體，會分泌出鹼性液體，用於液化精液，有助於提升精子的活動力，保護並滋養精蟲，也能避免精蟲通過女性陰道時遭破壞。

當攝護腺老化時，就會出現肥大狀況，隨年齡增長而腫大，就會壓迫到它所包圍的尿道，出現排尿困難，男性若出現排尿尿柱細、小便斷斷續續、尿完膀胱殘留尿液、小便肚子需用力、頻尿、尿急、夜尿等症狀，須找泌尿科醫師檢查治療。

另外泌尿科醫師戴定恩也曾提到，若想延緩攝護腺肥大發作時間，年輕時就要好好保養，最推薦的方法是多補充番茄，能夠攝取到「茄紅素」，不僅可以避免攝護腺肥大，還能降低攝護腺癌發生率，最好挑選成熟的紅番茄，比青色番茄含有更豐富的茄紅素，另外也可以煮熟再吃，因為番茄加熱後，纖維結構會被破壞，使茄紅素釋出，幫助人體吸收。