桃園永豐雲豹超級巨星「魔獸」霍華德熱心公益不間斷，在聖誕節前夕的今天化身為聖誕老人拜訪桃園市新屋區蚵間、新屋2所國小，並攜手信仰育樂公司捐贈20台腳踏車予弱勢學童，藉以改善小朋友們的通勤問題，以實際行動送上寒冬中最溫暖的禮物。

霍華德來臺前就宣示將會積極參與公益，12月8日過生日時就先以壽星名義前進校園，在個人社群媒體上也表示會持續公益活動，因此在聖誕節前夕，他頭戴聖誕帽扮演聖誕老人，前往兩所偏鄉小學對弱勢學童送出代步腳踏車，讓孩子們免於上下學方式的困擾。

魔獸先抵達的蚵間國小，是所臨海且偏遠的小學校，目前全校學生大約100 人，對超級球星的到訪，全校師生都非常高興與感動，校長江惠玲表示，真的很謝謝霍華德這麼有愛心的自發性前來關懷我們學校，也謝謝相關單位的協力安排。這些腳踏車將優先提供給勤學兒童使用，讓孩子們能有更多的時間學習。

蚵間國小目前以推動多元閱讀及推廣藝術教育為主，希望透過大量閱讀讓孩子降低地處偏鄉的學習落差。

而具百年校史的新屋國小，長期推廣客語與文化體驗活動，為桃園地方培育出許多優秀人才，此次霍華德到來，熱情的同學們擠爆學校活動中心，校長邱正剛說：「魔獸的造訪為每一個孩子帶來難以忘懷的童年，尤其是捐贈腳踏車，這充滿愛心且有意義的舉動，將會成為孩子的回憶保留很久，並在未來萌芽！」