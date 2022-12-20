2022世界盃足球賽冠軍出爐，受全世界矚目的除了阿根廷國家足球隊隊長梅西生涯最後一踢，更吸引全球注目的是，主辦國卡達打造本屆賽事成為首次碳中和的世足賽，格外引發關注。富邦ESG綠色電力(00920)ETF經理人洪珮甄指出，力行永續發展的綠色目標是未來不可忽視的投資大趨勢，綠能相關指數今年以來績效表現亦相對S&P500指數抗跌，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性。

本屆世界盃足球賽主辦國卡達設置800MW的太陽能發電廠（Al Kharsa'ah），在賽事期間作為場館的電力來源。賽事結束後，可以持續發電供當地使用，減少卡達對天然氣發電的依賴。隨著卡達世足賽的落幕，投資人除了回歸正常生活，不妨可以正視全球ESG風潮的投資趨勢，已逐步落實到現實生活，未來生活不能沒有綠電。

洪珮甄表示，因應全球ESG風潮與減碳目標，全球供應鏈企業瘋搶綠電，使減碳不再只是口號。國際大廠如Google、Apple已開始要求供應鏈廠商須使用綠電，台積電也在2021年4月將減碳列為採購重要指標，顯示綠電已是企業邁向國際化的必爭資源。美國在拜登執政後對於再生能源政策轉往積極態度，能源政策重心由傳統化石能源移往低碳及再生能源。

根據美國能源部表示，太陽能發電占比將由2020年的少於3%提高至2035年/2050年的40%/45%，拜登更是於今年6月宣布對東南亞4國太陽能模組豁免關稅兩年，藉由鬆綁關稅政策大幅增加進口太陽能零組件，加速太陽能系統安裝規模，積極發展美國本土太陽能產業以達太陽能發電占比目標。

洪珮甄進一步表示，太陽能產業不但為拜登政府永續發展目標的重點發展產業之一，以發電成本來說更是近年來成本下降最為迅速的再生能源。太陽能光電技術除了太陽能板持續研發改良下，太陽能電池轉換效率也持續提升外、對於高溫環境下的穩定性持續優化，有效提高產能及發電效率。根據國際再生能源署（IRENA）資料，大規模公共供電等級太陽能發電廠2020年發電均化成本(LCOE)為每千度35至55美元，相較於10年前每千度300美元，發電成本已大幅下降且具備一定優勢。太陽能發電成本目前已和傳統石油燃料成本相近，並於多數國家達到市電同價的水準，在太陽能發電效率持續提升下，太陽能發電在能源市場將持續提高競爭優勢。

綠能技術歷經10年磨一劍的功夫，發電成本已具備經濟效益並可與化石燃料匹敵。根據氣候能源智庫Ember最新的資料顯示，全球目前將近3成的電力是來自綠色能源，顯示綠能已成為當前生活不可或缺的一部分。隨著全球環保意識的改變，越來越多國家開始「能源轉型」，以對環境傷害相對較小的綠色能源，包含：太陽能、風力能、生質能等等再生能源，作為替代品。洪珮甄建議看好綠色商機的投資人，可以考慮挑選主題涵蓋程度高的ETF進行布局，如目前投資太陽能、風力及儲能為主的富邦ESG綠色電力(00920)ETF。