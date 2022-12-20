20日中午，日本央行突然改變自己長期堅持的YCC（殖利率曲線控制）政策後，日股午盤一開立刻倒地不起，但日圓以及日本金融業者，像是銀行還有保險公司卻逆勢走強。

日本央行宣布，要把具標竿意義的10年期公債殖利率，從之前的上緣限制0.25%，放寬至0.5%之後，東證指數的金融類股立刻狂漲7.7%，創2016年11月以來最大漲幅。同時，日本前兩大銀行三菱日聯金融以及三井住友金融，一度飆升逾8%，隨後受到獲利回吐賣壓影響，股價分別收在6%以及5.4%左右。

日本央行行長黑田東彥最大的心願，就是希望當地通膨能漲到目標價2%，維持一段時日外，且是由薪資成長所帶動的。現在黑田改變YCC的目標上限後，對已經被長年低利率壓垮獲利的日本金融業來說，就像撿到一顆財報救命丹。因此，在日股20日大跌之下，這些金融族群才能抗跌上揚。

專家學者認為，銀行業者一直因為日本央行奉行超寬鬆政策而表現疲弱，但現在情勢大逆轉，表示YCC重新調整後對銀行來說是利多的。另外，日本公債殖利率在央行宣布後也突然上升，2年期與10年期之間的利差也增至2017年以來最大。

全球投資機構晨星（Morningstar）指出，日本央行調升YCC上限，日本融資利率可望不再下滑，有助於銀行未來獲利能力。自從發生全球金融危機後，日本貸款利率就一直在下降，倘若日後不再下降且趨於穩定，就代表有實質上的轉變。

瑞銀表示，單就日本銀行業者來說，價值也有機會再增加。同時，增加股息、祭出更多庫藏股以及獲利強勁等，都是可以期待的。彭博社認為，對保險公司來說，較高的殖利率可以增加投資報酬率與提升償債能力比率。市場也較有意願買進長天期公債，藉此避開利率改變所產生的風險。