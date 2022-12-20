迎接聖誕節，深澳鐵道自行車12月期間啟動聖誕限定主題光雕隧道，民眾只要於24日、25日騎乘鐵道自行車，並拍攝聖誕主題光隧道照片上傳到深澳鐵道自行車臉書粉絲專頁活動貼文及標註好友「我愛深澳聖誕趴」，即可獲得驚喜卡1張，中獎率百分之百，獎品包含ASUS MEMO Pad 7、手提袋、小錢包、幸運御守等。

新北市觀旅局表示，為持續帶給民眾不同的騎乘體驗，深澳鐵道自行車規畫了「限定快閃聖誕趴」活動，民眾可在有最美觀海月台之稱的「八斗子車站」旁搭上俏皮河豚車，出發後首先會見到兩旁民宅牆面上的深澳鐵道自行車吉祥物彩繪，接著來到觀海段，可一邊欣賞遼闊的海景一邊騎乘，之後進入耶誕限定的光隧道，以聖誕老公公、聖誕樹及雪人為主軸，透過動畫編排帶來絢麗的光影感受，帶給民眾獨特的聲光體驗。

深澳鐵道自行車於12月推出的聖誕限定光雕將持續至30日，營運時段為每日上午10時至下午5時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，民眾可至深澳鐵道自行車官網訂票，亦可至統一超商ibon售票系統購票。