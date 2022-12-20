國民黨台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，作家、媒體人蔡詩萍將出任文化局長，但蔡過去的言論卻引發大批深藍人士不滿。國民黨台北市議員游淑慧則直言「為什麼要不滿呢？」強調蔡願為蔣服務，等於他為蔣背書，代表蔣擁有跨立場支持者的真本事，如此也將能外擴國民黨的影響力。這個說法卻引發正反論戰，不少網友表示支持，卻仍有許多網友無法接受。

游淑慧昨（19）日在臉書發文表示，蔡詩萍將任台北市文化局長，傳言深藍不滿，這讓她忍不住想問：「欸，為什麼要不滿呢？」游強調，若蔡過去常批評國民黨，現在卻願意為國民黨籍市長服務，那不等於他也背書蔣萬安的市政想法，並願意接受蔣市長領導。

游淑慧指出，蔣萬安如果能得到更多立場不一致者的支持，那也是真本事。在黨內找人才，是培養內部成長；從外面找人才，是外擴影響力。用得對不對，要用時間來證明，「別擔心，換我監督他，起碼少一個人罵了」。

此文獲得破3000個讚與近500則留言，迴響熱烈，網友卻立場兩極且互不相讓：「真的，要怎麼吸引中間選民，才是重要課題！」「應尊重蔣市長的用人權責，要批評可留待以後再說」、「國民黨不能罵嗎？做不好就該罵」、「以前他罵藍的罵得多用力 重點是他有站在公正的客觀的立場嗎？現在被大家罵回去只是剛好而已！不要再說什麼深藍不深藍的」、「這個人事安排我只看到一個人：馬英九2.0」、「我無法接受任用藍皮綠骨作家，馬英九想當全民總統，被修理得還不夠嗎？」