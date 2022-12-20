為改善空汙問題，國立中山大學「AIR HoPE產學研發中心」20日舉辦成果發表會，研究團隊實體展示多項新穎空品監測、儀器空汙減排設備及材料。中心總主持人王家蓁期許新創技術、材料及知識未來有機會擴散到有空汙減排需求的產業，實際改善空汙現況。

國立中山大學「AIR HoPE產學研發中心」20日舉辦成果發表會。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

根據世界衛生組織統計，全球有超過9成人口受空氣汙染所苦。中山大學氣膠科學研究中心與中鋼公司合作，結合校內外專家產學合作，成立「AIR HoPE 產學研發中心」，藉由開發新穎空品量測方法、空污減排技術和高效濾材，達到改善空品及淨化空氣的目標。

「AIR HoPE 產學研發中心」總主持人、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，中心根據企業實際場域需求，規劃量測方法學建立、減排技術開發、特徵成份及影響分析制定三大關鍵研發主題，同時規劃企業永續人才培育、環保政策研究以及產業價值創新等任務編組，希望能為國內外產業經濟發展與環境保護並進的永續發展帶來技術、知識的革新。

發表會上也展示多項新穎空品監測、儀器空汙減排設備及材料，包括無機氣體感測晶片、微型質譜儀、MOF金屬有機框架材料的高效能濾材等。王家蓁期許AIR HoPE所開發的新創技術與材料、知識，未來有機會擴散到其他有空汙減排需求的產業，甚至外溢到國際上有同樣需求的產業，邁向產學國際化，落實AIR HoPE成為學界與產業共同為了環境生態與人類健康而努力的平台。

中山大學2017年創設有亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」，積極致力於改善因PM2.5所帶來的環境生態及公眾健康議題，迄今已成功研發多項尖端監測技術，在追求學術卓越的同時，亦積極與產業鏈結合作，協助產業在技術上創新轉型升級，為綠色低汙染甚至零汙染的環境友善產業，善盡大學社會責任。

中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」做為經營發展雙主軸，持續推動節能環保與價值創新，也不斷地精進與改善，自建廠以來，環保設施投資金額已達709.6億元。近期投入許多汙染改善工程還與中山大學氣膠中心合作，在國科會支持下，成立AIR HoPE產學研發中心，來解決難度更高的PM2.5問題，以實際行動支持空汙環保與節能減碳。