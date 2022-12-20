若副總統賴清德擔任民進黨黨魁，被外界猜測會讓總統蔡英文「跛腳」，對此，英系立委羅致政回應表示，主席人選只有一個，有人願意承擔就要支持，且派系都有共識，有人願意扛重擔，連感謝都來不及，怎麼可能反對。另外，談到內閣是否應改組，羅致政說，相信總統會去思考在預算審查之後，內閣是否需要全面改組。

羅致政也說，蔡英文在2019邀請賴清德當競選搭檔，就等同是合作的開始，也派賴清德去國外歷練，出席重要外交場合，國安部分也讓賴清德多參與，讓賴清德獨當一面，所以看得出來蔡英文有協助賴清德國政磨練機會，因此不認為合作有任何困難。

談到內閣是否應該改組，羅致政認為，蔡總統與蘇院長，在選舉前一段時間裡，滿意度還是稍高於不滿意度，這在總統的第二任期裡是很少見的，即便是蘇貞昌也是滿意度與不滿意度持平，不像是陳水扁、馬英九在第二任時，滿意度跌落谷底。

羅致政說，而我們只看到滿意度，但滿意的人不出來投票，不滿意的全部出來投，這樣在選舉中還是輸，我們更應該關心不滿意的人為甚麼不滿，而非過於自滿、合理化不滿意的聲音。

羅致政表示，現在正在審議預算，相信總統會去思考在預算審查之後，內閣是否需要全面改組，還是重要部會人事重新布局，總統會去做這些考量，對於各界都在討論誰是適合的閣揆人選，這樣的問法很奇怪，沒有人天生適合或不適合。

羅致政解釋，閣揆位置如何安排，取決於總統怎麼看到這個角色，例如總統希望閣揆維穩，還是要大破大立，或是總統自己要躍居第一線。因此，總統有不同考量，就會有不同閣揆人選。