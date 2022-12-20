國民黨立法院黨團總召曾銘宗今出席程序委員會。（摘自國會頻道）

九合一選舉落幕，行政院版選罷法排黑條款日前出爐，明定涉及黑金槍毒前科者不得參選，而藍綠立法院黨團也各自繳出不同版本，其中還有綠委主張移除選舉公報中的學經歷。國民黨立法院黨團總召曾銘宗20日表態反對，直言「這非常奇怪」；程序委員會中午也通過曾銘宗提議，暫緩列案。

由民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等24人提出的「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案」，其說明提到，民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公布實不應強制要求揭露候選人學歷，爰刪除第47條第1項、第2項學歷之要求。

該草案於今日中午進入立法院程序委員會，經朝野立委通過後，將送至立法院會一讀，接著排入內政委員會進入實質審查階段。但曾銘宗指出，國民黨對民進黨團所提的排黑條款、增列前科沒有意見，但選舉公報公布學歷、經歷已行之有年，這次卻要把學歷刪掉，「這非常奇怪」，建議暫緩列案。

程序委員會召委、國民黨李德維問現場朝野立委，對曾銘宗提議是否有異議，因無人表達異議，因此通過暫緩列案。