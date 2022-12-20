2022年即將結束，這時是公司年末打考績、尾牙抽獎的時候，命理專欄《旺好運》分享5招辦公室開運法，包括放置明亮色系的辦公桌椅和鹽燈淨化磁場，也可擺放招財水晶、發財植物、錢幣開運，有助於提升財運及事業運，並招來貴人。

【辦公室擺設開運法】

1.明亮色系

辦公桌椅多採用明亮的色系，有助財運、升官運，建議可趁年末、春節時候換個新氣象，若不方便，可搭配亮色椅墊、靠墊也有效果。

2.鹽燈淨化

鹽燈有淨化磁場、精神集中、舒緩壓力和提升正能量的效果，將鹽燈擺在辦公室門口進來的45 度角，可以更換氣場、提升能量，帶來好運勢。

3.招財水晶

面向辦公桌的右手邊位置（虎邊），可擺上招財、帶貴人的紫水晶，或在辦公桌左上角擺放粉水晶，都有助於職場好人緣，提升加薪升職的機會。

4.發財植物

擺一盆在辦公桌上的開運招財植物，如發財樹、金錢樹、萬年青等，生氣盎然有助於事業蒸蒸日上的好兆頭，還可以淨化空氣、帶來財運。

5.錢幣開運

想加強財運，可以在辦公桌上放置五色錢，以順時針方向擺放兩百、一百、五百、一千的紙鈔，形成一個圓形，中間放上五十元硬幣。