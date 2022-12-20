T1聯盟桃園永豐雲豹隊球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台除了場上為球隊奮戰，場外也熱心公益，在聖誕佳節即將到來，這兩天寒流稍稍減弱、陽光露臉增添溫暖，20日「魔獸」化身為聖誕老人拜訪桃園市新屋區蚵間、新屋2所國小，攜手信仰育樂公司捐贈20台腳踏車給弱勢學童，希望改善小朋友們的通勤問題，以實際行動送上寒冬中最暖心的禮物。

一直都宣傳要散播快樂與愛的霍華德，來台前就有在社群媒體表示會積極參與公益，這個月8日他過37歲生日時，就先以壽星名義前進校園，以實際行動執行承諾，而他參與公益的腳步也沒停下，聖誕節前頭戴聖誕帽扮演聖誕老人，前往兩所偏鄉小學對弱勢學童送出代步腳踏車，讓孩子們免於上下學方式的困擾。

霍華德先抵達的蚵間國小，是所臨海且偏遠的小學校，以推動多元閱讀及推廣藝術教育為主，目前全校學生大約100人，對於職籃超級球星到訪，全校師生都非常高興、感動，校長江惠玲表示，真的很謝謝霍華德這麼有愛心地自發性前來關懷學校，也謝謝相關單位協力安排，這些腳踏車將優先提供給勤學兒童使用，讓孩子們能有更多的時間學習。

而具百年校史的新屋國小，長期推廣客語與文化體驗活動，為桃園地方培育出許多優秀人才，此次霍華德到來，熱情的同學們擠爆學校活動中心，校長邱正剛說：「『魔獸』的造訪為每一個孩子帶來難以忘懷的童年，尤其是捐贈腳踏車，這充滿愛心且有意義的舉動，將會成為孩子的回憶保留很久，並在未來萌芽！」

霍華德（前排右4）前往蚵間國小致贈腳踏車給弱勢學童。（桃園永豐雲豹提供）