副總統賴清德今接見「美國聯邦眾議員匡希恆訪問團」時表示，在全球產業鏈重組過程中，臺灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓臺美合作雙贏，也能持續繁榮。

賴清德致詞指出，今年1月，他代表總統前往友邦宏都拉斯，參加新任卡蕬楚（Xiomara Castro）總統就職典禮過境美國時，匡希恆（John Curtis）眾議員及朴銀珠（Michelle Steel）眾議員等人與他視訊會晤。今天非常高興也非常榮幸能在總統府親自接待大家，真的是一個非常美妙的經驗。

他提到，匡希恆眾議員及其他幾位眾議員提出「臺灣國際團結法案」、「臺北法案」，支持臺灣的國際參與，也支持臺灣跟美國加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定。

他說，近來在各位眾議員的支持下，美國的「國防授權法案」已經通過，這對協助臺灣的國防或國安有非常大的幫助，也對安定與鼓舞臺灣社會的民心士氣深具貢獻。他要特別利用這個機會表達最由衷的感謝。

賴清德認為，臺灣和美國都是民主國家，追求民主、自由、人權等共同價值，臺灣社會也非常感激美國數十年來對臺灣的協助。特別是最近幾年來，臺灣面臨極權主義的威脅，美國不斷地以具體的行動宣示支持臺灣，意義非常重大。

他指出，在蔡總統的領導下，臺灣社會也有很堅強的信心，即使面對極權主義的擴張威脅，仍會堅守民主陣容，絕對不會放棄幾十年來，努力爭取所得到的民主、自由和人權的生活方式。

副總統表示，目前全球面臨的問題，還包括氣候變遷這項重要的議題，及人工智慧等新興科技所帶來的全球數位轉型。在全球產業鏈重組過程中，臺灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓臺美雙邊都能扮演合作雙贏的角色，也讓臺灣跟美國能夠持續繁榮。

匡希恆致詞時表示，他深感榮幸能在美國國會，支持保護臺灣的相關法案，也與其他眾議員一起守護臺灣，提升臺灣人民的福祉。

他指出，訪團幾位眾議員分別來自美國猶他州、愛荷華州、加州等地，他們都會持續推動與臺灣利益相關的法案。臺灣在全球的重要性，獲得美國國會跨黨派的支持，他們也支持臺灣對於人權的重視與繁榮發展。

他表示，訪團此行希望能推動美國和臺灣的各項合作，也希望能夠透過開放、坦誠的對話，幫助臺灣維護臺海和平穩定安全及維持現狀。