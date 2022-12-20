阿根廷勇奪世足冠軍，但還不是世界第1，在國際足總FIFA本周即將公布的世界排名，阿根廷男足將從第3名上升到第2名，仍然落後給排名第1的巴西。南美雙雄巴西、阿根廷在去年美洲盃決賽大戰，最後阿根廷1比0力壓地主巴西，被視為梅西（Lionel Messi）、內馬（Neymar）兩位大球星的世足前哨戰。

美媒ESPN報導，阿根廷或法國在120分鐘之內（包括正規賽與延長賽）獲勝都可以攀上世界第1，但是依照FIFA的積分規定，兩隊結果是以PK決勝，獲得的積分會大打折扣，讓他們無法超過巴西。法國隊將在最新排名從第4升到第3名。

其餘幾隊是第4名比利時（從第2名跌落），第5名英格蘭（排名不變），第6名荷蘭（上升2名），第7名克羅埃西亞（本屆世足季軍，上升5名），第8名義大利（未踢進世足會內賽，下降2名），第9名葡萄牙（排名不變），第10名西班牙（下降3名）。

躍升幅度最大的是本屆頭號黑馬摩洛哥，從第22名爬到第11名，澳洲同樣從38名狂衝到27名，上升幅度與摩洛哥相同。小組賽的戰績也列入計算，喀麥隆在被淘汰之前戰勝主力休兵的巴西，暴衝10名來到第33名。本屆數次力挫強敵、踢出好成績的日本隊從第24名前進至第20名。