台中黃姓男子4年前因爆瘦、腹痛且易感疲倦就醫，意外發現竟有1顆15公分大巨型肝臟腫瘤，經三合一療法治療順利恢復。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中黃姓男子4年前因爆瘦、腹痛且易感疲倦就醫，意外發現竟有1顆15公分大巨型肝臟腫瘤，輾轉多家醫院都評估「生命僅剩2個月」，經與亞大醫院醫療團隊討論後，採取「三箭齊發」策略，不僅恢復健康，癌指數更降到10以下，找回彩色人生。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，肝癌末期或腫瘤過大的患者常因腫瘤侵犯到肝門靜脈，肝臟無法拴塞治療伴隨肝臟損傷，加重肝臟衰竭的風險；黃男到院時體重僅40公斤，血液中的黃疸指數高到5，癌症指數（胎兒蛋白）更飆高至599，左、右肝門靜脈都被腫瘤塞住，無法執行栓塞治療，他也一度交代後事，準備向家人告別。

經與癌症中心團隊討論後採用「標靶藥物」、「光子刀放射治療」以及「免疫治療」等三合一療法治療，不但3個月後黃疸指數及癌症指數恢復正常，腫瘤也僅剩疤痕痕跡，近年來他穩定回診追蹤，無復發跡象。

王博民說明，採用標靶藥物可避免腫瘤擴張，免疫療法則藉由活化免疫系統，結合光子刀局部放射治療合併產生「遠隔效應」，人體內放出更多抗原，強化體內免疫系統對抗癌細胞的能力，不僅副作用低，也可縮小腫瘤有利手術切除，大幅延長存活率。

王博民說，黃男早期罹患C肝，但他沒有持續追蹤，多年後癌細胞已經快速成長，演變成巨型肝臟腫瘤，幾乎難以挽回；提醒民眾若有B肝、C肝病史，且出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，盡快就醫。

王博民也呼籲，醫療科技日新月異也令治療方法愈來愈多，民眾若不幸罹患晚期肝癌，只要保持信心與體力，配合醫師建議，都有機會突破困境。