時序到了年末，終於盼到領年終的時刻，一名網友哭訴前3年考績都是甲，時常義務加班，卻被主管告知今年輪到他考績是乙，非常不滿，明明單位有很多前輩上班摸魚，對此過來人嘆，這其實是職場潛規則，猜測原PO是在公家單位，安慰他「可待到退休要感恩了」。

這名網友在臉書「匿名公社」表示，昨天（19日）主管告知今年是他來到單位的第四年，因為前三年考績都是甲，所以今年輪到他考績乙，主管還外加一句這不是徵求他同意，而是單位慣例如此。

原PO聽到後感到晴天霹靂，平時做事沒有比別人少，甚至為了準時完成工作多次義務加班，避免造成別人困擾，「憑什麼讓我少領半個月年終獎金？」明明單位裡一堆打混裝忙的老人，上班時間泡茶看報紙、上廁所半小時、下午5點準時下班，直呼「要輪也輪不到我啊！」請教網友該如何委婉表達他的不滿。

文章貼出後，許多網友回應「公家吧！我也覺得不合理」、「我朋友新人進公司也是這樣輪，才知道這是潛規則」、「其實你剛到的前3年都能甲，應該要很感恩了」、「還有得輪，要慶幸囉」、「認真做事是對自己負責，不要因此而喪失志氣」。也有人勸原PO轉念「換個想法，往後3年你打混摸魚考績都會甲」、「公家機關的特色就是混，可以過得很爽」、「適合待到退休的好選擇，不適合想求進步的有為青年」。