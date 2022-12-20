民進黨在18日的嘉義市長選舉中慘敗，對此名醫蘇一峰分析認為，會有這樣的結果，是選民原希望民進黨在九合一敗選後能反省，卻看到其將砲口指向同黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜，同時綠營側翼更繼續出征，因此他們最後氣得繼續用選票懲罰民進黨。

此次嘉義市長的投票率為43%，國民黨籍現任市長黃敏惠得到5萬9874票，得票率63.82%，大勝主要對手、民進黨李俊俋的32790票（得票率34.95%），更超過上屆（2018年）的得票（58558票）。

蘇一峰昨（19）日在臉書發文表示，他認為民進黨在嘉義市一役輸得比1126更慘，原因其實很簡單，就是大家希望民進黨在九合一大選選輸後，能自我檢討並反省。結果卻看到，民進黨選後檢討的是高嘉瑜和王世堅，綠營側翼又到處出征、繼續強辯，選民們看到側翼囂張的嘴臉後，仇恨值不停的累積，最後氣到繼續用選票懲罰。

許多網友們也在蘇一峰該篇貼文留言，發表自身看法，表示「他們從來都不覺得自己錯，以他們的邏輯，千錯萬錯都是別人的錯」、「（側翼）繼續白目下去，2024輸到脫褲子」、「很好，政客誰囂張就打誰，藍綠白都一樣」、「政府官員也很囂張，死不認錯」。