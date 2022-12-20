高爾宣記者會上，合作的音樂夥伴KK FARM送上行李箱，預祝他全新演藝計畫啟航成功。（龍大謝音樂提供）

高爾宣今（20日）在新專輯《JOURNEY》發片記者會上宣告三喜臨門，人氣超夯的他，除了新專輯誕生及啟動巡迴演唱會，更受到合作廠商青睞，最近光是尾牙春酒、跨年活動就多達30場，他直言，已經準備買第３棟房子。而他與女友芮德感情穩定，認定她是結婚對象？他大方承認「對啊」，表示自己隨時隨地可能閃婚，「我是超級感覺派！」

高爾宣《JOURNEY》記者會，愛犬小切也來到現場。（龍大謝音樂提供）

高爾宣《JOURNEY》記者會，愛犬小切也來到現場。（龍大謝音樂提供）

25歲的高爾宣出道3年多，近來除了推出第二張專輯《JOURNEY》，演藝事業也將踏上全新旅程，受邀將於明年赴美洲、香港、馬來西亞等地開唱，在台灣的個人演唱會也在規劃中，預計9至11月之間舉行，地點「可能會往北流那邊走」，是否有攻小巨蛋計劃？他說「我還沒準備好，這輩子應該會上一次吧。」

他除了在台北買房，也幫媽媽在台中買新家，接下來還想在爸媽家附近再買一棟房子，「我希望在台中買一個離爸媽家很近的房子，家人要多一點陪伴，不想等他們走不動才盡孝道。」而他還有個夢想是在台東買地給爸爸作為退休後的開心農場，成為地產大亨。

他事業大豐收，最近犒賞自己買了PS5、壁掛、沙發，被問是否買禮物送女友？他霸氣說：「卡會丟給她！」並稱讚「她很務實，是好女生」，他說女友不會亂花錢，都買需要的東西比方說益生菌，因為兩人腸胃都不太好。

他跟芮德從朋友變成情人，已認定對方是未來另一半，「我們認識非常久，有太足夠的了解」，隨地隨地可以閃婚，「我一直覺得，結婚就是一個紙，什麼時候結都沒差，去登記是很小的事情，求婚才是很大的事情，所以就還在想啊。」他工作滿檔，年底將參加高雄、屏東跨年晚會，屆時女友也會愛相隨。