桃園中壢銀樓遭搶，警循線上門逮人犯嫌還在家慶功。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢銀樓遭搶，警循線上門逮人犯嫌還在家慶功。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區新生路一家銀樓，在19日晚間9點多發生搶案，39歲田姓男子頭戴銀色安全帽，身穿軍綠色外套、黑色長褲，假藉購買名義挑選時，搶走價值近5萬元的2條金項鍊，他騎乘遮蔽車牌逃逸，警方調閱監視器追查4小時，今天凌晨到平鎮區田男住家逮人，當時他還施用海洛英毒品在慶功，警方帶回偵辦，依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

中壢警分局接獲銀樓遭搶報案，立即調閱監視器，專案小組比對數百支監視器與查訪，鎖定39歲田姓犯嫌，並在他的住家起獲贓物金項鍊2條(共8錢、價值4萬9千元）。警方進入犯嫌住處時，還發現他正在施用毒品海洛英，另查扣毒品海洛英1包，全案訊後移送桃園地檢署偵辦，田男落網供稱，因吸毒缺錢花用才會動歪腦筋，還刻意遮擋機車車牌，沒想到還是被警察抓到。

年關將近，警方呼籲銀樓商家注意店內財物安全，可設置監視器、電磁門鎖，以嚇阻預謀犯案之潛在有心人士，若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，才能讓警方在最短時間循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

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