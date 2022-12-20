桃園市蘆竹區「福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程」今舉行通車典禮。（陳夢茹攝）

桃園市自升格後快速發展各項建設，但許多老舊社區仍留不少瓶頸小巷，易影響防災動線，交通也容易堵塞，為此市府自2016年起推出「開瓶計畫」，依用地取得難易度、經費、交通效益等因素排序再執行。蘆竹區五福六路56巷27弄瓶頸路段新闢工程，先於2021年取得土地後，斥資1172萬元進行施工，今天舉行通車典禮。

市長鄭文燦表示，瓶頸道路造成交通、防災、排水需求上的困難，自2016年推動開瓶計畫後，至今提案超過上百件，地方反應相當熱烈，市府會依照土地取得、地上物拆遷難易度、工程效益等排定優先順序，並採土地協議價購、拆遷補償、容積移轉、無償提供同意書等多元方式執行，分年分期逐一打通。

鄭文燦指出，蘆竹區8年核定9件道路新闢及打通工程，目前已完工8條，其中今天舉行通車典禮的「福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程」，其工程經費、用地取得費用共1172萬元，新闢長度122公尺，寬度8公尺的道路，解決原先道路寬度不足、具高低差，導致會車、救災不易等情形。

鄭文燦也盤點蘆竹區交通建設進度，位於中正北路的國道1號桃園交流道，已新建蘆興南路交流道，有效分擔南崁交流道3至4成車流，大竹交流道匝道即將透過青埔高架橋工程，將來可串聯至中壢青埔地區，國1甲線延伸計畫邁入實現階段，今年9月已獲國發會審議同意，將報行政院核定，預計2029年完工通車，捷運綠線也正在施工中。此外，因應人口成長，將推動新建中山非營利幼兒園、五福國小，降低南崁學子的入學壓力。