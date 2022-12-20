橋頭科學園區在南部半導體S廊帶具關鍵影響力，一舉帶動周邊房市發展，達麗建設20日在橋頭舉辦後壁田段開工動土典禮，達麗建設董事長謝志長直言，高雄房市只看好北高雄，北高雄只看好橋頭、岡山，以5年前達麗推「全民萬歲」為例，房價已大漲1倍，橋頭後壁田段總戶數共677戶，預計2023年329檔期公開，目前開價未定。

達麗建設20日在橋頭舉辦後壁田段開工動土典禮，由達麗建設董事長謝志長、立委邱志偉等人一起動土。(記者張雅雲攝)

達麗建設董事長謝志長說，高雄只看好北高雄，北高雄只看好岡山、橋頭一帶。(記者張雅雲攝)

20日達麗建設在橋頭後壁田段舉行開工動土典禮，由達麗建設董事長謝志長、立委邱志偉等人一起動土，基地位於高雄新市鎮的橋新八路與橋新環路口，面積3440坪，為地上15樓、地下4樓，住家為656戶、店面21戶，總戶數共677戶，坪數為20~40坪，預估總銷70億元，正在搭設接待中心，目前開價未定。

謝志長透露，今日動土基地旁，達麗還有一塊1800坪土地，預計規劃地上24樓、地下5樓的超高樓，2塊基地總面積達5200坪，總計推1100多戶，4~5年後人口會非常密集。

謝志長表示，達麗深耕高雄，首購產品是一直是達麗的定位，希望推年輕人買得起、住得起的住宅，5年前在橋頭青埔站旁推「全民萬歲」，記得當時成交價單坪約15萬元，2021年實價登錄創28萬元新高，今年實登成交價已站上30萬元。換算下來，房價已出現1倍的漲幅。

而達麗在岡山火車站前的推案「達麗雙子星」，10月底實價登錄公布38.3萬元的區域新高價，受惠S廊道的產業利多，顯示高雄市目前蛋黃區跟蛋白區的分界已經混合不清，因此，謝志長說：「高雄只看好北高雄，北高雄只看好岡山、橋頭一帶。」

海悅機構業務部協理許峯嘉分析，岡山區傳產隱形冠軍多，剛性需求帶旺區域買氣，隨「達麗雙子星」成交價屢創新高，緊鄰的橋頭區房價也將持續向上，一路奔向3字頭，短期橋頭將呈現「有行無市」，不過因建商成本墊高房價，未來民眾仍不得不接受。(記者張雅雲/高雄報導)