亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter(簡稱WeMo)，即日起宣布「WeMo Scooter 2022年度回顧活動」正式開跑。並同時宣布，已創下累計逾1億騎乘公里數，同時也為地球共減少碳排放逾356萬公斤。今年也更深入學生族群作服務開發，平均每3.13位大學生，就有1人騎乘過WeMo。此外，也將於活動當中，揭曉今年全用戶的使用習慣，包含用戶最愛的熱門景點、租還站使用及今年最高單趟騎乘距離等。

今年WeMo以《軌跡》的概念為主題，邀請大家一同回顧2022年度軌跡外，登入活動即可擁有個人專屬2022年度騎乘《軌跡》地圖。根據WeMo廣大用戶使用習慣中發現，雙北與高雄最受用戶喜愛前往之熱門十大區域(如：台北市東區商圈與地下街、中山北路婚紗街，與新北市永和區樂華夜市、淡江大學海事博物館，以及高雄市左營高鐵站、新崛江商圈，等各大商場與知名景點)中，也發現大家最愛騎WeMo日常通勤外，南北往返的旅行更是最佳轉乘首選。

同時也觀測到，逾百萬用戶中就有超過60%的會員使用過租還站，從全台營運區(雙北加高雄)共22場租還站來看，前五大熱門場為，台北市台北文創大樓站、台北市威秀A17站、高雄市左營高鐵站、台北市信義101站、新北市板橋麗寶百貨站最熱門，可見WeMo用戶不僅熱愛享受文藝之旅，更懂享受生活也愛逛夜市，以及搭高鐵南北往返善用WeMo轉乘前往各大旅遊景點。團隊也發現到2022年度創下單趟最高騎乘公里數為58公里，由此發現，WeMo已是大家生活中不可或缺的夥伴。