俄羅斯入侵烏克蘭導致原油供應短缺，加上美國對俄羅斯石油制裁影響，過往美國原油出口低於進口情況可望出現改變，統計數據顯示，美國原油淨進口量每日已降至110萬桶，創下2001年以來最低，分析師預期，美國在2023有望成為石油淨出口國。此外，美國為壓低油價出售石油儲備，反而獲得40億美元（折合約新台幣1240億元）的意外之財，美國儼然已成為2022年能源市場最大贏家。

根據《路透》報導，美國賣其他國家、地區的原油，目前達到每日340萬桶的新高紀錄，汽油、柴油等產品的出口量每日也有約300萬桶。此外，美國也是液化天然氣(LNG)出口國，預計未來幾年成長率有望大增。

報導指出，美國原本每日消耗2000萬桶原油，居世界首位，過去日產量從未超過1300萬桶。但美國政府數據顯示，上個月美國原油淨進口量降至每日110萬桶，為2001年開始有記錄以來的最低水平，與5前年每日進口超過700萬桶原油相比大幅下降。

報導分析原因，包括俄羅斯入侵烏克蘭後被西方制裁，損害其石油和天然氣出口，以及拜登政府為應對汽油價格飆升，從緊急儲備中釋放了大量石油等。

能源研究機構Vortexa市場分析師Rohit Rathod說，俄羅斯對烏克蘭的入侵刺激了對美國能源的需求，假設頁岩油產量加速成長，明年底美國石油出口量應該會超過進口量。

另根據《華爾街日報》報導，美國為壓低油價而緊急釋出戰略儲備石油，預計於本月結束，這段期間，美國以平均每桶96.25美元的價格出售了1.8億桶原油，遠高於近期市場價格的74.29元，美國目前賺到的差價接近40億美元。