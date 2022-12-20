九合一選戰落幕不久，連任成功的國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如的父親，涉嫌幫女兒現金賄選被起訴，宜蘭地檢署認定莊父事先與女兒討論、商議並獲得同意，除對莊父提起公訴外，一併對莊淑如提起當選無效之訴，乃為宜蘭縣首位遭宜檢提「當選無效之訴」的議員。

競選連任成功的縣議員莊淑如參加宜蘭市選區縣議員選舉，17位候選人中應選7席，戰況激烈，她得到3525票，險勝落選民進黨籍新秀黃惠慈的3462票，僅多63票。

宜檢今起訴8件現金賄選案，並提起6件當選無效之訴，莊淑如父親涉犯選罷法之投票行賄罪嫌遭起訴，莊淑如則被提起當選無效之訴；其他則是被起訴或提起當選無效之訴的被告，為縣議員、鄉鎮市民代表、村里長候選人或樁腳。

宜檢表示，莊父為使女兒莊淑如能順利當選，今年10月初某日，以4000元為對價交付有投票權選民，請求投票支持，涉犯選罷法之投票行賄罪嫌，檢察官全案偵結起訴，審酌莊父與莊淑如同住一處，2人生活與經濟上均關係親密，莊父實際參與競選活動，與莊淑如必會共同商討選情及情勢。

宜檢指出，莊父曾擔任過里長，乃極具經驗、熟稔選舉事務的人，不可能不知賄選被查獲將遭受刑罰制裁，若非事先與莊淑如討論、商議，得到她的同意，不可能冒著刑事判刑風險而擅自賄選，檢察官遂一併對莊淑如提起當選無效之訴。