遲到成日常？吳怡農抽號次遲到6分鐘 王鴻薇攜「超強加油團」助陣

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今拋「嚴審預算、定期揭露、還稅於民」財政政見，表示民進黨政府近幾年稅收超徵額度龐大，應該還稅於民，民進黨候選人吳怡農駁王鴻薇「數據看得不夠仔細」，王鴻薇隨即再反批，吳怡農可能要補課，稅收超徵跟稅收短差，是兩種預算概念。

吳怡農、王鴻薇今到選委會抽取候選人號次，在抽籤前一個小時，吳怡農辦公室便先針對王鴻薇的「還稅於民」政見發出新聞稿，表示「實際狀況並不像王鴻薇所說的這麼美好」，並強調針對稅收、超收，吳怡農主張優先用於還債，也呼籲政府近兩年來由於疫情的衝擊，有很多民眾生活非常辛苦，在財政稍微寬裕的狀況下，應該進一步針對產業振興、民眾紓困提出更多協助的方案。

隨後吳怡農在抽籤後先接受採訪，他表示，這個議題非常單純，他非常認同，也和王鴻薇立場一致，只是王在數據上面或許看得不夠仔細，今年如果納入特別預算考量的話，還需要多舉2500億的債務，若今年底可以超收4500億的話，扣除還需要舉債的2500億債務，只有2千億超收，相當於每一位國民平均8500元。

吳怡農說，但中央政府總負債超過5兆7千億，將近6兆的額度，相當於每一個國人24萬負債，這些債務都是我們這一代以及我們子孫必須要負擔的，在財務相對寬裕下，應優先把超收額度拿來把債還一還，並希望政府同時考量過去兩年疫情狀況，在財務支出允許狀況之下，針對產業紓困、個人民眾紓困提出更多相關配套措施，多收的稅金應該這樣使用。

王鴻薇後續受訪時則說，有看到吳怡農的新聞稿，但吳可能要補課，因為稅收超徵跟稅收短差，是兩種預算概念，稅收超徵是要還稅於民，過去有委員跟財稅專家提過，要吳怡農「可以去研讀一下再來回應」。