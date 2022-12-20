為提升空污防制，中鋼公司攜手中山大學氣膠中心研究團隊共同執行國科會「AIR HoPE 產學研發中心」計畫，產學合作研發PM2.5細懸浮微粒防制技術，12/20舉辦第1年成果發表會，展示「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」等3大主軸的階段性研究成果。

成果發表會邀請高雄市環保局副局長黃世宏、中研院院士陳仲瑄以及鋼鐵公會、中龍、中宇、中鴻、燁聯、東和、唐榮、海光等鋼鐵業者出席與會，促進產官學研各界在環保減污技術的充分交流。

中鋼董事長翁朝棟表示，AIR HoPE秉持「業界出題，學界解題」之精神，針對PM2.5的檢測、減排及環境影響評估等3大領域展開研發工作，第1年即展現豐富的階段性成果。

在量測技術方面，已初步開發無機氣體感測晶片及可移動式質譜儀，能發揮即時即地量測PM2.5；減排技術部分，已著手在中鋼燒結工場進行模場試驗，透過廢氣水洗優化及濕式靜電除塵等措施，去除PM2.5的初步成效顯著；另團隊也開發高效濾材及建立參數模型，以科學方法量化評估減排成效。

中山大學校長鄭英耀指出，該校創設亞洲唯一的氣膠科學研究中心，致力改善因空污及懸浮於其中之 PM2.5 所帶來的環境生態及公眾健康議題，至今已成功研發多項尖端監測技術，協助產業轉型升級及更環境友善，以善盡大學社會責任。感謝中鋼公司推動精緻鋼廠的同時，也共同研發空污防制技術，AIR HoPE 所開發的新創技術及材料知識，未來有機會推廣至國內其它有空污減排需求的產業，甚至擴展為國際性的空污防制技術，邁向產學國際化。

黃世宏則提及，高雄早期以重工業發展為主，因所位於的地理位置，使得每逢秋冬會受到空污影響，在中鋼與中山大學的強強聯手下，藉由學術研發成果量能與產業間的相互合作，並結合高雄市政府環保局的各項措施，相信空品改善可達到更好的效果。(記者張雅雲/高雄報導)