每個人生活習慣不同，但這種事情真的會讓人很訝異嗎？一名男網友表示，和女友首次過夜時，發現對方的內衣有整整7天沒有洗，還說「很多女生都這樣」，讓男網友震驚不已。貼文一出，引發熱烈討論，不少女網友都表示，其實久久洗一次很正常，「是不能說的秘密」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，和女友交往一個月後，日前終於首度要一起過夜，女友在他的租屋處盥洗後，隨手將內衣丟在床上，而原PO下意識撿起來聞了一下，不料女友卻突然露出微笑：「我內衣一個禮拜沒洗了唷」。

這番話讓原PO當場傻眼，愣了5分鐘才回過神，接著女友又說，「女生穿內衣沒流汗的話都這樣」，讓原PO更加無法接受，因為自己交了5任女友，還是頭一遭聽到這種說法，因此特地上網請益，「難道是真的嗎？」

貼文曝光後，出現海量女網友回應，狂刷一排「我也會」，紛紛留言，「其實超多女生都會，但是不能說的秘密」、「不臭幹嘛洗」、「畢竟內衣頻繁洗鋼圈會壞掉，也沒有內衣多到可以一天一件」、「沒洗但會換不同件，輪完一輪不會臭就繼續穿」、「每天洗內衣很快就要換掉，內衣好貴」；不過仍有女網友強調，每個人衛生習慣不同，自己一定每天換洗內衣。