新北市立土城醫院今舉行「打擊流感GO！GO！GO！」聖誕節關懷活動，邀請YOYO TV「柳丁哥哥」與「蔓越莓姊姊」以及「救援小英雄-波力」帶動跳，除了散播耶誕歡樂，也希望宣導流感病毒預防措施。（土城醫院提供）

聖誕節即將到來，新北市立土城醫院今舉行「打擊流感GO！GO！GO！」聖誕節關懷活動，邀請YOYO TV「柳丁哥哥」與「蔓越莓姊姊」以及「救援小英雄-波力」帶動跳，除了散播耶誕歡樂，也希望宣導流感病毒預防措施。

土城醫院院長黃璟隆今帶領醫療團隊，與YOYO TV哥哥姊姊一起報佳音、發放糖果，現場還有薑餅屋DIY，讓院內親子用巧克力、糖果搭建可愛薑餅屋，感受耶誕氣氛。

土城醫院兒童內科醫師邱俊哲也提醒，新冠疫情雖然看似有趨於和緩，隨著時令進入隆冬，流感病毒反而蠢蠢欲動，流感病毒可能造成發燒、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠、四肢無力等症狀，嚴重可能併發急性壞死性腦炎、心肌炎等嚴重疾病，尤其嬰幼兒免疫力未成熟，可能變成重症的高危險群。

邱俊哲表示，流感病毒與新冠病毒不同之處，在於流感疫苗接種歷史悠久，安全可靠性與接種經驗皆勝於新冠疫苗，目前衛福部也將「已知對『蛋』之蛋白質有嚴重過敏者」這條件自流感疫苗的接種禁忌症中移除，因此即便有蛋過敏也可以放心接種。

黃璟隆表示，冬日氣溫驟降，北部濕冷天氣容易讓流感病趁虛而入，透過聖誕節關懷活動的歡樂氣氛及健康講座，希望親子感受耶誕氣氛之餘，也能接收流感疾病資訊，同時提醒長者與學齡前幼童等容易併發重症族群，儘早接種流感疫苗，及早獲得保護力。