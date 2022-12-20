高雄市輪船公司「新建電力驅動渡輪3艘(統包含細部設計)案」今天公布決標結果，由台船(2208)得標，履約標的包含設計建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等3艘船舶。該案總金額新台幣1億5,050萬元，依照契約規定，3艘49總噸電力驅動渡輪、49總噸電力驅動遊港船、99總噸電力驅動渡輪分別預定於112年12月31日、113年7月30日、113年10月31日分三梯次完成交船。

高雄港區兼具觀光、海上貨物運輸與交通等複合功能，但傳統柴油引擎動力船舶行駛時所產生的廢氣與噪音，對環境產生的影響，不僅影響地方居民生活，同時影響海港觀光發展。

為解決上述問題，採用電動推進取代傳統柴油渡輪的選擇已成為趨勢，該案船舶主要運行於高雄港區沿海5海浬內的水域，藉由新建電動渡輪，逐步推動轉型，可帶動且增添地方綠能交通風氣，改善沿岸居民日常生活品質，同時發展高雄港區觀光，並兼顧環境維護。

該案具關鍵性的船舶電力與動力系統，由台船轉投資子公司台船動力科技公司，進行電動船舶全系統整合，該案擁有船舶控制系統可對全船資訊作即時監視與控制，採用台灣廠商組裝製造的高品質電池系統與馬達動力系統，並透過設計規畫提供備援系統，除在系統穩定上作足功夫，亦確保航行時能克服各種可能情境，保障水上運行安全無虞。