中鋼(2002)攜手中山大學氣膠中心研究團隊共同執行國科會「AIR HoPE產學研發中心」計畫，產學合作研發PM2.5細懸浮微粒防制技術，繼今(111)年1月17日計畫啟動後，周二(12月20)日假中山大學圖資大樓舉辦第一年成果發表會，展示「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」等三大主軸的階段性研究成果，並邀請高雄市環保局黃世宏副局長、中研院陳仲瑄院士以及鋼鐵公會、中龍、中宇(1535)、中鴻(2014)、燁聯(9957)、東和鋼鐵(2006)、唐榮(2035)、海光(2038)等鋼鐵業者出席與會，促進產官學研各界在環保減污技術的充分交流。

中鋼翁朝棟董事長致詞時表示，中鋼自108年起陸續啟動「燒結礦自動化封閉式建築」、「第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備更新」、「第一轉爐工場集塵設備更新」、「一號燒結工場增設排煙脫硫設備」及「新建煤礦封閉式建築」等多項重大環保改善工程，使得中鋼近年來空污防制效益顯著。縱然全球經濟大環境現況不佳，中鋼仍持續投入空污防制研發，聯手中山大學校內外專家學者組成研發團隊，啟動國科會「AIR HoPE產學研發中心」計畫。

翁董事長進一步說明，AIR HoPE秉持「業界出題，學界解題」之精神，針對PM2.5的檢測、減排及環境影響評估等三大領域展開研發工作，第一年即展現豐富的階段性成果。在量測技術方面，已初步開發無機氣體感測晶片及可移動式質譜儀，能發揮即時即地量測PM2.5；減排技術部分，已著手在中鋼燒結工場進行模場試驗，透過廢氣水洗優化及濕式靜電除塵等措施，去除PM2.5的初步成效顯著；另外，團隊也開發高效濾材及建立參數模型，以科學方法量化評估減排成效。此外，中鋼也樂於與國內鋼鐵業者分享研究成果，讓空污防制工作由點擴散到面，唯有空氣環境變好，經濟才有意義，台灣鋼鐵產業一同環保共好，產業發展才會更好。

環保局黃世宏副局長致詞時提及，高雄早期以重工業發展為主，因所位於的地理位置，使得每逢秋冬會受到空污影響。感謝中鋼在環保減排的努力，推動包括興建煤礦封閉式建築等多項環保改善工程，在中鋼與中山大學的強強聯手下，藉由學術研發成果量能與產業間的相互合作，並結合高雄市政府環保局的各項措施，相信空品改善可達到更好的效果。

AIR HoPE成果發表會活動，除了安排各分項計畫主持人的演講，說明階段性研究成果外，亦規劃展示區設置各研究主軸進展的成果海報，以及相關實體設備。AIR HoPE研究團隊陣容堅強，成員包括中山大學氣膠科學研究中心、化學系、環境工程研究所等專家，以及兩位中研院院士、陽明交通大學、台灣大學等專家學者共同組成，期盼各項研究成果陸續在產業發展上落實應用，為維護國內空氣品質貢獻心力。